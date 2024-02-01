Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В это сложно поверить! Надеждин принес в ЦИК все подписи в последний момент, теперь будет жесткая борьба на выборах

В это сложно поверить! Надеждин принес в ЦИК все подписи в последний момент, теперь будет жесткая борьба на выборах

Борщ Борис Надеждин - загадочная фигура будущих выборов. Он встал в строй сразу же и с энтузиазмом ринулся вперед.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
По медицинской статистике в каждом обществе 15% имеется очень умных людей и 15% совсем не умных . Остальные располагаются по середине с некоторыми отклонениями в ту или другую сторону. Так что за Надеждина могут проголосовать 15% избирателей. А вот за прости Господи лошадь на прошлых выборах проголосовало только 2% наших граждан. Из 15% не совсем умных людей оказалось только 2% откровенных лохов. Уже радует.
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13 час.
TA
Tchernichova Aneta
Я не могу себе представить Матушку Россию без Путина!!!!!!! Этот дебил даже морду не имеет чтобы показаться на людям, не то что представлять Россию!!!!!!
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12 час.
Галина Дьячина
да..борьба граждан россиян- патриотов и продажных граждан..
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32 мин.

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