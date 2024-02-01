В это сложно поверить! Надеждин принес в ЦИК все подписи в последний момент, теперь будет жесткая борьба на выборах

Galina Bobryasheva

По медицинской статистике в каждом обществе 15% имеется очень умных людей и 15% совсем не умных . Остальные располагаются по середине с некоторыми отклонениями в ту или другую сторону. Так что за Надеждина могут проголосовать 15% избирателей. А вот за прости Господи лошадь на прошлых выборах проголосовало только 2% наших граждан. Из 15% не совсем умных людей оказалось только 2% откровенных лохов. Уже радует.