БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ФОТО: VADIMZOSIMOV / SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Среди военных сводок с Украины мы совсем забыли о том, что помимо демилитаризации и денацификации (желательно – полных) в процессе русской спецоперации решается ряд серьёзных побочных задач.

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