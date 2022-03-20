ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ФОТО: VADIMZOSIMOV / SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Среди военных сводок с Украины мы совсем забыли о том, что помимо демилитаризации и денацификации (желательно – полных) в процессе русской спецоперации решается ряд серьёзных побочных задач.