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Петербургский дневник

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Профессионалы вековой пробы: как в Петербурге появился свет

Профессионалы вековой пробы: как в Петербурге появился свет

12 декабря свой вековой юбилей отмечает «Кабельная сеть», история которого переплетается с самыми важными вехами развития города Санкт-Петербург по праву считается колыбелью отечественной электроэнергетики.

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