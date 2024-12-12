Профессионалы вековой пробы: как в Петербурге появился свет

12 декабря свой вековой юбилей отмечает «Кабельная сеть», история которого переплетается с самыми важными вехами развития города Санкт-Петербург по праву считается колыбелью отечественной электроэнергетики.
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