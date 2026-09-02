FBI Now Says Past Prostitution And Theft May Not Disqualify Applicants The FBI has reportedly loosened some of its automatic disqualifiers for prospective employees, allowing applicants with certain past conduct to be considered on a case-by-case basis, according to The Times Of India.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым