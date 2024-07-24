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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Фестиваль танца в Перми срежиссировал хореограф «Фабрики Звезд» и «Евровидения»

Пермь в рамках фестиваля «Город встреч» готовится принять проект «Танцуй. Открывай». Шоу, в котором смогут принять активное участие все пермяки, срежиссировал главный хореограф-постановщик нескольких сезонов «Фабрики Звезд», номеров «Евровидения», Валерия Леонтьева и Валерии Сергей Мандрик.

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