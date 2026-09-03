Fox News Shocker: Maria Bartiromo Out — Read Statement

"We thank Maria for her work over the last 12-and-a-half years and wish her all the best on her next chapter," Fox News Media said in a statement.
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