Скорость работы YouTube в России упадет на 70%

Существование в России любимого многими, но иностранного, видеосервиса YouTube неясно. Компания Google сознательно игнорирует требования российских законов, что заставляет государство принимать определенные меры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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