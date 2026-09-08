Изменения в движении троллейбусов Севастополя из-за проблем с энергоснабжением

Специалисты работают над восстановлением.В связи с отключением тяговых подстанций со стороны ООО «Севастопольэнерго» временно изменён режим работы троллейбусного парка.
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