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Хавбек Испании Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022 из-за проблем с коленом, но Энрике не будет делать замену

Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022. По данным As, футболист «Валенсии» до сих пор не провел ни одной тренировки с командой из-за проблем со связками колена.

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