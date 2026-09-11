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Спорт Уик-Энд

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Окно закрылось. Десять самых дорогих трансферов лета-2026 в РПЛ

Окно закрылось. Десять самых дорогих трансферов лета-2026 в РПЛ

В ночь с 10 на 11 сентября в России официально завершилось летнее трансферное окно. Самым дорогим переходом стал трансфер полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

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