У каких животных костер в лесу не вызовет желания бежать без оглядки

Наверняка каждому доводилось слышать, что звери панически боятся огня. Например, лошади реагируют на появление огня паническим бегством! Но все ли животные боятся важнейшего химического процесса для рода человеческого, или в дикой дремучей чаще все-таки есть достаточно наглые существа, для которых огонь не помеха? Костер пугает не всех.
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