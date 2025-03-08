С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Только круглый дурак может назвать шуточные приметы дурацкими. Автору надо сходить к психиатру.Дурацкие приметы ...
  • Людмила Абрамова
    бред..все ели и крабы и ливерку и все остальное..ерунда написана12 продуктов, от ...
  • Silver Kont
    Что за "выблядок 90-х" написал пасквиль? Да в советское время за организацией детского питания следили как ни за чем ...Самые отвратные д...

У каких животных костер в лесу не вызовет желания бежать без оглядки

У каких животных костер в лесу не вызовет желания бежать без оглядки

Наверняка каждому доводилось слышать, что звери панически боятся огня. Например, лошади реагируют на появление огня паническим бегством! Но все ли животные боятся важнейшего химического процесса для рода человеческого, или в дикой дремучей чаще все-таки есть достаточно наглые существа, для которых огонь не помеха? Костер пугает не всех.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх