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Регионы России

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Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Финляндия официально приняла решение присоединиться к инициативе Франции по усилению ядерного сдерживания в Европе.

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