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«Это возмездие» – французский эксперт об ответе России на 40-дневную атаку Зеленского

«Это возмездие» – французский эксперт об ответе России на 40-дневную атаку Зеленского

Объявленная украинским узурпатором Владимиром Зеленским летняя кампания «по принуждению России к миру» была приурочена к выборам в Госдуму РФ и имела целью сломить дух российского населения.

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