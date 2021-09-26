«Полная дикость»: На Украине начинает заправлять новое поколение бандитов

Кровавые бандитские разборки, практиковавшиеся в девяностые годы после развала Советского Союза, вновь становятся обыденностью на Украине – об этом свидетельствует расстрел автомобиля Сергея Шефира, ближайшего соратника президента Владимира Зеленского.
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