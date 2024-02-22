Актриса Волкова обвинила рэпера Macan в двойных стандартах

Актриса Екатерина Волкова возмутилась в Telegram-канале высказываниям рэпера Macan о девушках. В одном из интервью Macan осудил девушек, которые публикуют фото в купальниках и нижнем белье в социальных сетях, а также ходят по клубам и заводят отношения на одну ночь.