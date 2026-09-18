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Стало известно, как в 2027 году россияне будет отдыхать в новогодние праздники, а также 23 февраля и 8 марта

Стало известно, как в 2027 году россияне будет отдыхать в новогодние праздники, а также 23 февраля и 8 марта

Стало известно, как россияне будут в следующем году отдыхать в новогодние каникулы, а также в «гендерные праздники».

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