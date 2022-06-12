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Песков: Путин не будет проводить встреч с руководством иностранных компаний на ПМЭФ

Песков: Путин не будет проводить встреч с руководством иностранных компаний на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин не будет проводить отдельных встреч с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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