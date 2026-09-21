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Ко Дню оружейника Музей Победы провел тематическую программу

Ко Дню оружейника Музей Победы провел тематическую программу

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. 18 и 19 сентября Музей Победы провел мероприятия, приуроченные ко Дню оружейника.

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