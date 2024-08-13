Депутат Госдумы с Алтая заявила, что в каждом регионе должен быть свой "Артек"

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек" Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила в каждом регионе России построить свой детский лагерь "Артек", сообщает "Дума ТВ".