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Депутат Госдумы с Алтая заявила, что в каждом регионе должен быть свой "Артек"

Депутат Госдумы с Алтая заявила, что в каждом регионе должен быть свой "Артек"

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек" Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила в каждом регионе России построить свой детский лагерь "Артек", сообщает "Дума ТВ".

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