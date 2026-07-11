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Большой экран, батарея 800 мАч и 5-ядерный процессор: раскрыты характеристики и цены Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9

Большой экран, батарея 800 мАч и 5-ядерный процессор: раскрыты характеристики и цены Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9

Новые умные часы Samsung окажутся заметно дороже предшественниковЗа 11 дней до официальной премьеры новых умных часов Samsung Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 в Сеть утекли их характеристики — информацию опубликовал немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт.

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