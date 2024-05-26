В Новосибирске агроном назвал сроки высадки рассады в грунт

По информации эксперта, на территории региона ещё не исключено выпадение снега.Известный овощевод из Новосибирской области Игорь Овечкин назвал сроки высадки рассады перцев, баклажанов и томатов в грунт в дачном сезоне 2024 года.
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