Последняя фотосессия американца: Артура Николсона застрелили у танка Т-80

Что пиндос заработал, то и получил, при чём - заслуженно, а не хер свой шнобель совать, куда собака х-й не сунет!

Vlad

мл.сержант-часовой? Да ладно! Разводящий может быть? Часовые это рядовые и ефрейторы. Нач.кар-прапорщик или младший офицер. А мл.сержанту нужно было объявить 5 суток ареста и присвоение внеочередного звания старший сержант!