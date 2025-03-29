Последняя фотосессия американца: Артура Николсона застрелили у танка Т-80

Сержант Рябцев действовал по Уставу, когда увидел, что на базу проник подозрительный тип Михаил Болтунов На фото (сидят, слева направо): генерал-майор Р.
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Комментарии
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Александр Салтановский
Что пиндос заработал, то и получил, при чём - заслуженно, а не хер свой шнобель совать, куда собака х-й не сунет!
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22 час.
Vlad
мл.сержант-часовой? Да ладно! Разводящий может быть? Часовые это рядовые и ефрейторы. Нач.кар-прапорщик или младший офицер. А мл.сержанту нужно было объявить 5 суток ареста и присвоение внеочередного звания старший сержант!
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30 мин.
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