Стефанович: конфликт на Украине продемонстрировал разрушительную мощь ракет

Новости внутренней и внешней политики в России

Военный эксперт Дмитрий Стефанович проинформировал о том, что разгоревшиеся в разных частях планеты за последние годы конфликтные ситуации заставили различные державы осознать, насколько опасными могут оказаться ракеты.