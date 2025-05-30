Стефанович: конфликт на Украине продемонстрировал разрушительную мощь ракет

Военный эксперт Дмитрий Стефанович проинформировал о том, что разгоревшиеся в разных частях планеты за последние годы конфликтные ситуации заставили различные державы осознать, насколько опасными могут оказаться ракеты.
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