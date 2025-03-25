Что же они творили на Курщине? Жуткая правда о зверствах ВСУ: издевательства, расстрелы, пытки

"Мы фиксируем все эти факты и готовим соответствующий доклад для международных платформ. На этих платформах должны быть представлены подтверждения в виде фото- и видеоматериалов, а также показания людей, которые стали жертвами украинских боевиков и пострадали от этой жестокой и бесчеловечной атаки на российскую территорию", — заявил Мирошник в эфире программы "Соловьев Live".
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