Мифы и правда об оружии в Америке

Несколько лет назад я попытался систематизировать информацию. Я был немного удивлен результатами. Существует множество мифов о традиционном рае для владельцев оружия, дарованном Второй поправкой к Конституции США.
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