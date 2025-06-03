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Мифы и правда об оружии в Америке

Мифы и правда об оружии в Америке

﻿﻿Несколько лет назад я попытался систематизировать информацию. Я был немного удивлен результатами. Существует множество мифов о традиционном рае для владельцев оружия, дарованном Второй поправкой к Конституции США.

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