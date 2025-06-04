Варианты ответов России на уничтожение части ядерного щита Надо «глушить» Первой мыслью после осознания случившегося 1 июня 2025 года была полная солидарность с колоритным комментатором видео, снятого в Иркутской области.
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