Минобороны: за ночь над несколькими регионами России уничтожено 199 вражеских БПЛА

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.