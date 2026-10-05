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Аргументы недели

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Минобороны: за ночь над несколькими регионами России уничтожено 199 вражеских БПЛА

Минобороны: за ночь над несколькими регионами России уничтожено 199 вражеских БПЛА

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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