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Газета.ру

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Депутат Гаврилов: россияне могут повысить размер будущей страховой пенсии

Депутат Гаврилов: россияне могут повысить размер будущей страховой пенсии

Расчеты страховой пенсии по старости проводятся одинаково во всех регионах: накопленные человеком баллы умножаются на 156,76 рубля, а затем эта сумма прибавляется к фиксированной выплате в 9584,69 рубля.

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