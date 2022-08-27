День российского кино

27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров о национализации кинодела в стране. Вся фото и кинематографическая промышленность, и торговля перешли в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским.
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