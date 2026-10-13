Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский заявил, что Украина не получила разведданных об атаке на Киев

Зеленский заявил, что Украина не получила разведданных об атаке на Киев

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина накануне не получила от партнеров разведданных о запуске баллистических ракет в сторону Киева.

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