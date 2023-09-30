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Всё только начинается: Россия раскручивает маховик воздушного наступления

Всё только начинается: Россия раскручивает маховик воздушного наступления

Каждый раз после того, как ВСУ удаётся добиться попаданий по нашим штабам или авиабазам, русское общество требует нанесения ударов возмездия, совершенно упуская из виду, что на самом деле наша авиация, ракетчики и операторы дронов устроили врагу настоящий воздушный террор.

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