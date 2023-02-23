Киев могут взять так же, как Алеппо

Страна и люди

Украинские мегаполисы тоже будут освобождены в ходе весеннего наступления Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Весеннее российское наступление окончательно закрепит инициативу Вооруженных сил России и переломит ход спецоперации.