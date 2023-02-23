Страна и люди

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Киев могут взять так же, как Алеппо

Киев могут взять так же, как Алеппо

Украинские мегаполисы тоже будут освобождены в ходе весеннего наступления Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Весеннее российское наступление окончательно закрепит инициативу Вооруженных сил России и переломит ход спецоперации.

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