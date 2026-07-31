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После схода лавины в Пакистане пропали 10 альпинистов

После схода лавины в Пакистане пропали 10 альпинистов

На горе Броуд-Пик в Пакистане после схода лавины пропала международная группа альпинистов. По данным Пакистанского альпинистского клуба, связь отсутствует с десятью участниками экспедиции, среди которых — известный непальский альпинист и блогер-миллионник Нирмал Пурджа, известный под псевдонимом Nimsdai, сообщает Life.

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