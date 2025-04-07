Израиль объявил, что гуманитарная помощь в Газу будет доставляться без соглашения с ХАМАС

Израиль сообщил о готовности возобновления гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на отсутствие соглашения о перемирии с ХАМАС, при этом планируется изменить способ доставки грузов, чтобы они не попадали к радикалам.
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