В Бийске нашествие экзотических тараканов: от "американских" до "летающих"

Иногда причиной появления насекомых становятся любители подкармливать уличных животных В Бийске, несмотря на борьбу с тараканами, их становится все больше по вине человека, рассказала "Бийскому рабочему" сертифицированный дезинфектор Ольга Варганова.
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