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Европейцы лгут от страха или для самоуспокоения?

Европейцы лгут от страха или для самоуспокоения?

Вторая половина 27 января в европейском и российском медийном пространстве ушла на переваривание новости о том, что «Евросоюз продлил санкции» […] The post Европейцы лгут от страха или для самоуспокоения? appeared first on Медиакратия.

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Василий Сидоров
Каллас, корень кал, а какой толк от кала?
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