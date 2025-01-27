Вторая половина 27 января в европейском и российском медийном пространстве ушла на переваривание новости о том, что «Евросоюз продлил санкции» […] The post Европейцы лгут от страха или для самоуспокоения? appeared first on Медиакратия.
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