Ученые похоронили Америку! США ждет величайшая катастрофа в истории

АК

Алекс Кузь

Частная собств не способна решать планетарные проблемы. Техногенные аварии на планете произошли в результате коррупции и жадности при бюджетировании работ частными компаниями. Львом в зоопарке не докладывает мяса, в молоко сыплют мел, и тд