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Ученые похоронили Америку! США ждет величайшая катастрофа в истории

Ученые похоронили Америку! США ждет величайшая катастрофа в истории

До столкновения Соединенных Штатов Америки с ужасной стихией осталось совсем немного, предупредило британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Частная собств не способна решать планетарные проблемы. Техногенные аварии на планете произошли в результате коррупции и жадности при бюджетировании работ частными компаниями. Львом в зоопарке не докладывает мяса, в молоко сыплют мел, и тд
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7 час.
АндрейБорков
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2 час.
Наиль Бакиров
ГОСПОДИ , Х(е)РАНИ АМЕРИКУ !!!
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2 час.

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