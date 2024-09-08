Названы доходы самых высокооплачиваемых творческих профессий в России

Согласно результатам исследования, проведенного платформой «Авито работа», в тройку самых высокооплачиваемых творческих профессий в России летом 2024 года вошли профессии артиста, архитектора и видеооператора.
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