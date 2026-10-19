В жилом секторе Новосибирска за минувшую неделю произошло 14 пожаров, восемь из них — в многоквартирных домах, а остальные пришлись на частный сектор, садовое общество, бани, гаражи, хозяйственные постройки, нежилые здания, транспорт и прочие объекты.
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