В жилом секторе Новосибирска за минувшую неделю произошло 14 пожаров, восемь из них — в многоквартирных домах, а остальные пришлись на частный сектор, садовое общество, бани, гаражи, хозяйственные постройки, нежилые здания, транспорт и прочие объекты.