Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» примет «Легию», «Бетис» в гостях у «Ягеллонии», «Фиорентина» сыграет с «Целе» в ответном матче 

Также в четверг «Бетис» сыграет в гостях с «Ягеллонией», «Фиорентина» встретится дома с «Целе». Лига конференций 1/4 финала Ответные матчи Ягеллония Польша – Бетис Испания Дата проведения 17 апреля, 19:45, «Мейски» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 0:2 Фиорентина Италия – Целе Словения Дата проведения 17 апреля, 19:45, «Артемио Франки» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 2:1 Челси Англия – Легия Польша Дата проведения 17 апреля, 22:00, «Стэмфорд Бридж» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 3:0 Рапид Вена Австрия – Юргорден Швеция Дата проведения 17 апреля, 22:00, «Альянц-Штадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.