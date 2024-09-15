Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 миллиона рублей в раковине моллюска с рынка

Супруги из Таиланда нашли жемчужину мело за 1,3 миллиона рублей во время ужина В Таиланде супруги купили морских улиток мело на ужин и во время еды нашли жемчужину стоимостью 500 тысяч батов (более 1,3 миллиона рублей).
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