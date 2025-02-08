Самые важные факторы. Почему Римская империя разделилась на Восточную и Западную

Легенды о величии Рима известны даже спустя много веков после распада великой империи. Но какие причины и факторы привели к тому, что столь могучее государство просто перестало существовать? Старая поговорка гласит, что Рим строился не за один день, подразумевая, что для завершения крупных проектов требуется время.
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