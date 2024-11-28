Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Аж даже интересно стало, вот бы выяснить мнение самого Мишустина по этому вопросу. Ну и заодно узнать бы имена конкр...Узбекистан «наеха...
  • Vog
    Поддерживаю! Гнать!!!Узбекистан «наеха...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам...Узбекистан «наеха...

«Лучшая рыба – это колбаса». Советский плакат на тему старой шуточки

«Лучшая рыба – это колбаса». Советский плакат на тему старой шуточки

Думал, что пассаж про то, что «лучшая рыба – это колбаса» - это такая советская шуточка из тех времен, когда в магазинах «Океан» было полно всякой камбалы и минтая, а вот с колбасой в стране была напряженка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх