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Александр Дубинский: В Украине нет общественного мнения. Есть сценаристы «Квартала 95», актеры и декорации

Александр Дубинский: В Украине нет общественного мнения. Есть сценаристы «Квартала 95», актеры и декорации

По поводу истории о том, что «часть украинского общества не примет мирного соглашения с РФ». Чаще всего такие выводы следуют вслед за заявлениями штатных пропагандистов власти, типа Кротевича, или Дикого, или любых других, прически и бороды которых говорят о том, что вещают они из барбершопов, а не из окопов.

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