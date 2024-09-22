Женские стрижки без челки: названия, подбор по форме лица

Выбирая стрижку, женщины, как правило, хотят добиться двух целей: красоты и удобства. И если вариантов причесок для достижения первой из них довольно много, то универсальных и комфортных моделей — гораздо меньше.
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