Слюсарь: средствами РЭБ в Ростовской области подавлено несколько беспилотников

В ночь на 17 февраля в Ростовской области были нейтрализованы несколько украинских беспилотников.Комплекс РЭБ / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумПо информации губернатора региона Юрия Слюсарь, в Каменском районе средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены беспилотники.
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