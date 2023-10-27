Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины

Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.