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Военные новости ★ спецоперация

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Африка и СВО. Африканский вектор России

Африка и СВО. Африканский вектор России Прошедший в июне «саммит мира» наглядно показал всю тщетность попыток западной пропаганды убедить всех в международной изоляции России.

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