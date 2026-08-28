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Zero Hedge

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Federal Judge Again Blocks Trump Mail-In Voting Rules Ahead Of Midterms

Federal Judge Again Blocks Trump Mail-In Voting Rules Ahead Of Midterms

Federal Judge Again Blocks Trump Mail-In Voting Rules Ahead Of Midterms Via American Greatness, A federal judge on Thursday temporarily blocked the Trump administration’s new mail-in voting requirements, setting up another potential Supreme Court fight just days before states are expected to begin sending ballots for the November midterm elections.

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