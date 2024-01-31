Восстановление экономики Китая проявляется в оживлённых рыночных днях, приуроченных к Празднику весны

По мере приближения Весеннего фестиваля 2024 года в ряде городов по всей стране проводятся выставки и ярмарки, посвященные предстоящему шопингу, привлекая многочисленных потребителей и торговцев из дома и из-за границы, чтобы совместно отпраздновать один из самых важных праздников в стране.
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